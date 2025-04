information fournie par France 24 • 15/04/2025 à 07:58

A la Une de la presse, mardi 15 avril, l’adoption, par le parlement hongrois, d’un amendement constitutionnel pour restreindre les libertés des personnes LGBT+. La suspension de plus de 2 milliards de dollars de financements fédéraux à l'université Harvard, à cause de son refus d’obéir aux injonctions de la Maison-Blanche. Et l’offensive de l’Administration Trump contre la science et la recherche. Une attaque aux répercussions mondiales.