information fournie par France 24 • 31/01/2024 à 23:03

Info Intox s’intéresse à nouveau à la guerre entre Israël et le Hamas. Après la mort de 24 soldats israéliens le 22 janvier dans la bande de Gaza, à environ 600 mètres de la frontière avec Israël, des déclarations de l’armée israélienne refont apparaitre l’idée de créer une "zone tampon" ou un "no man’s land" entre Israël et la bande de Gaza. Des images montrent bien des destructions de bâtiments importantes le long de la frontière.