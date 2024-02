information fournie par France 24 • 28/02/2024 à 10:51

Les ministres des Finances du G20 ont rendez-vous ce mercredi et jeudi à Sao Paulo sur fond d'économie mondiale, menacée par les conflits armés. Alors que la Chine, l'Inde et la Russie devraient être absents, la question de la reconstruction de l'Ukraine devrait être abordée tout comme les inégalités mondiales et la taxation internationale, un projet mal engagé en raison de l'opposition des républicains aux États-Unis.