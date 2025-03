information fournie par France 24 • 16/03/2025 à 23:30

En RD Congo, c’est une semaine de rendez-vous pour le dossier du conflit dans l’est du pays. Les ministres de la SADC et de l’EAC doivent se réunir lundi.. Les autorités congolaises et le mouvement armé M23 sont, eux, invités pour des discussions, mardi 18 mars, à Luanda en Angola. Entre-temps, le médiateur João Lourenço a appelé à un cessez-le-feu dans l'Est de la RDC.