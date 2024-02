Une histoire des femmes à partir de leurs objets : la méthode Annabelle Hirsch

information fournie par France 24 • 09/02/2024 à 17:56

L’endométriose touche environ 10 % des femmes. Les douleurs, parfois invalidantes, de cette maladie que la médecine ne parvient pas à soulager poussent certaines à chercher des solutions alternatives qui peuvent frôler le charlatanisme. Dans cette édition, la journaliste et autrice Annabelle Hirsch vient nous parler de "100 objets qui racontent une histoire des femmes". Pilule, bicyclette ou poches : ces objets, qui semblent quelconques, retracent en réalité l’évolution de la place des femmes dans la société. Et puis, il y a cent ans, Paris accueillait déjà les Jeux olympiques. Mais en 1924, les femmes y étaient bien moins nombreuses et cherchaient à s'y faire une petite place parmi les athlètes.