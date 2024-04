information fournie par France 24 • 26/04/2024 à 17:22

Plus de 9 milliards de tonnes de plastique ont été produites depuis les années 1950. Sur ces 9 milliards de tonnes, 7 sont devenues des déchets, et moins de 10 % du plastique jeté est recyclé. Une jeune entreprise française affirme avoir découvert une enzyme capable de décomposer n'importe quel plastique. Cette technologie serait une solution pour les produits difficiles à recycler, comme les textiles et les barquettes multicouches.