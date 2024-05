Une crise diplomatique ouverte entre le Niger et le Bénin

information fournie par France 24 • 14/05/2024 à 22:52

À la une ce soir, la crise entre le Niger et le Bénin. Le Niger accuse son voisin d’abriter une base militaire française sur son territoire et accuse la France d'y entrainer des jihadistes pour déstabiliser le Niger. Le Bénin dément catégoriquement En réponse, le président Patrice Talon menace de bloquer l’exportation de pétrole nigérien depuis ses côtes. Qu'en est il sur le terrain ? En Tunisie, le bâtonnier de l'ordre des avocats exige la fin des "abus de pouvoir" après l'intervention musclée de la police à deux reprises dans des locaux professionnels pour arrêter des avocats. Enfin on vous parle des tapisseries créées par les manufactures sénégalaises d'arts décoratifs de Thiès, réputées dans le monde entier. Cet art qui a failli disparaître a de nouveau le vent en poupe.