information fournie par France 24 • 12/03/2025 à 17:11

France 24 s'est entretenue avec l'amiral Pierre Vandier, commandant suprême allié pour la transformation de l'Otan. Faut-il désormais craindre une attaque russe contre un État-membre de l'alliance ? La stratégie militaire de l'Otan consiste à "défendre et à dissuader", rappelle le haut gradé. Aussi, un bloc "plus crédible, plus létale" réduirait mécaniquement "le risque que se produise ce que tout le monde redoute", estime-t-il.