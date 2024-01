information fournie par France 24 • 12/01/2024 à 22:50

Info ou Intox s’intéresse à une histoire assez surprenante : un tunnel a été découvert sous une synagogue de Brooklyn à New York et la police a arrêté plusieurs hommes dans l'édifice. Des images circulent à propos de ce tunnel avec des affrontements entre des jeunes et la police mais cette histoire donne aussi lieu à des théories complotistes ou antisémites.Décryptage.