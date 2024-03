"Un tombeau pour Kinne Gaajo", de Boubacar Boris Diop : une ode à la langue wolof

information fournie par France 24 • 19/03/2024 à 16:20

Journaliste, puis écrivain depuis plus de 40 ans, Boubacar Boris Diop est le témoin des tourments de notre époque. Avec une plume acérée, il documente et dénonce les atrocités du continent africain. Son œuvre a été couronnée par le Prix Neustadt en 2022, considéré comme le deuxième prix littéraire après le Nobel. En disciple chevronné de Cheikh Anta Diop, écrivant en wolof, il contribue depuis quelques années à faire de cette langue du Sénégal une langue d’érudition et de littérature. Boubacar Boris Diop est venu sur le plateau de France 24 pour nous présenter son dernier ouvrage “Un tombeau pour Kinne Gaajo” (Ed. Philippe Rey).