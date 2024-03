Un livre sur les traces de Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France

information fournie par France 24 • 01/03/2024 à 16:24

On l’appelle "l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès" ou "la tuerie de Nantes". Et c’est sans doute l’un des faits divers qui a fait couler le plus d’encre en France. L’histoire d'un père de famille apparemment sans histoires, évaporé dans la nature depuis 2011, après que les cadavres de sa femme et de ses quatre enfants ont été retrouvés enterrés sous la terrasse de sa maison nantaise. L'ex-capitaine de police et romancier à succès Romain Puértolas imagine dans son nouveau livre avoir retrouvé l’homme disparu depuis près de treize ans, et mène l'enquête sur cette affaire jamais élucidée.