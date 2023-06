Un futur glaçant ? "L'effondrement glacier" déclenche stress hydrique et "risques géophysiques"

information fournie par France 24 • 08/06/2023 à 11:48

Des chercheurs viennent de publier un article qui affirme que l'Arctique pourrait être privé de glace de mer en été dès les années 2030, soit bien plus tôt qu'estimé jusqu'à présent, et même dans un scénario de faibles émissions de gaz à effet de serre. Pour donner plus de profondeur à l'analyse, FRANCE 24 reçoit Olivier Poivre d'Arvor, Ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes chez Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.