Un engrais à base d'insectes pour verdir l'agriculture

information fournie par France 24 • 08/11/2022 à 14:17

Utilisation massive de l'eau, déforestations, surpêches, émissions carbone… l'agriculture est l'un des secteurs ayant le plus un impact direct sur l'environnement. Autant de symptômes auxquels une filière émergente tente de remédier à son échelle, celle des élevages d'insectes aussi bien destinées à produire protéines et farines pour nourrir des animaux plus gros qu'à fabriquer des engrais naturels. Reportage de David Gilberg et Emerald Maxwell.