Un concentré de l'œuvre de Frank Horvat dévoilé au musée du Jeu de Paume

23/06/2023 à 16:08

Dans "Premières" cette semaine, rencontre avec Fiammetta Horvat, la fille du grand photographe Frank Horvat dont le musée du Jeu de Paume à Paris expose les quinze premières années de travail jusqu'au 17 septembre 2023. Les 170 tirages présentés permettent de découvrir un concentré inédit de son œuvre et la matrice d'une carrière riche faite de rencontres et de voyages. Parallèlement, la galerie "Les Douches" expose les photos en couleur sur New York de Frank Horvat, coloriste hors-pair.