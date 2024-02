information fournie par France 24 • 06/02/2024 à 11:41

C’était il y a un an jour pour jour : un tremblement de terre meurtrier secouait la sud-est de la Turquie. Au moins 50 000 personnes sont mortes et certaines villes ont été quasiment rayées de la carte. Dans la province d’Hatay, la plus durement touchée par le drame, la population tente de raviver les souvenirs pour en préserver l’héritage culturel mais aussi garder l'espoir et continuer à vivre. Reportage de nos correspondants Jenna Le Bras et Adrià Rocha Cutiller.