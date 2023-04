information fournie par France 24 • 18/04/2023 à 15:26

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu dans les régions de Kherson et Lougansk, respectivement dans le Sud et l'est de l'Ukraine, pour rencontrer les militaires qui y sont déployés dans le cadre de l'opération russe déclenchée il y a plus d'un an, a annoncé mardi le Kremlin.