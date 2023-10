information fournie par France 24 • 23/10/2023 à 12:25

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les positions ukrainiennes étaient "protégées" autour de la ville disputée d'Avdiïvka, dans l'Est du pays. Il a toutefois jugé la situation "difficile", évoquant de "nombreuses attaques" russes dans son message quotidien. Un second hiver de guerre s'approche pour les ukrainiens, comment se préparent-ils et quel est l'état des centrales énergétiques nationales ?