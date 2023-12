information fournie par France 24 • 28/12/2023 à 14:05

En Ukraine, l’avenir de la guerre se joue en ce moment et pour faire basculer le cours en sa faveur le pays a besoin de deux choses : d’armes, et d’hommes. L'armée russe est repassée à l'offensive et le Kremlin ne prévoit pas de baisse des dépenses militaires. Cyril Payen, grand reporter à France 24, rappelle les principaux points de cette guerre qui ne devait durer que quelques jours selon la Russie, et imagine la suite des combats en 2024.