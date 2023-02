Ukraine, un an après : quel recul des droits humains à cause de la guerre ?

information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 19:34

Il y a un an, la Russie lançait une offensive de grande ampleur contre l'Ukraine, après celle de 2014. Dans cette édition, Olga Stefanishyna, vice-Première ministre ukrainienne à l’intégration européenne, nous parle du recul des droits humains et de la place des femmes dans le conflit, sur le front ou derrière les lignes. On évoque aussi la question des viols avec Marine Courtade. La journaliste est allée à la rencontre de victimes, avec la coréalisatrice du documentaire "Viols en Ukraine, documenter l'horreur", Ilioné Schultz, et elles ont suivi les enquêtes du bureau du procureur.