information fournie par France 24 • 09/01/2023 à 10:21

Vladimir Poutine décrète un cessez-le-feu à l'occasion du Noël orthodoxe et appelle l'Ukraine à en faire autant. Une annonce dénoncée comme une manoeuvre par Kiev et ses soutiens occidentaux. Pendant qu'à Washington, les Républicains traversent une crise sans précédent au Congrès. On va plus loin avec Patricia Allémonière, Matthieu Mabin et Gauthier Rybinski.