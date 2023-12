information fournie par France 24 • 08/12/2023 à 11:18

En Ukraine, après plus de vingt mois de guerre, les familles de soldats s’inquiètent pour ceux de leurs proches qui n’ont pas ou peu quitté la ligne de front. Elles se mobilisent régulièrement pour réclamer des rotations plus fréquentes, ainsi que la démobilisation de ceux des soldats qui ne sont plus en état de se battre. Reportage à Kyiv d’Emmanuelle Chaze, avec Dasha Viter.