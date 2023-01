information fournie par France 24 • 11/01/2023 à 18:25

Les combats pour le contrôle de Soledar et Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, sont les "plus sanglants" pour les forces russes et ukrainiennes depuis le début de l'invasion russe en février 2022, estime Mykhaïlo Podoliak, conseiller à la présidence ukrainienne. Les précisions de Michel Olhagaray, vice-amiral, ancien commandant de l'Ecole navale.