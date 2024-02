information fournie par France 24 • 28/02/2024 à 09:50

En n'excluant pas l'envoi de troupes au sol en Ukraine, Emmanuel Macron dit vouloir maintenir une "ambiguïté stratégique". Mais ce faisant, la déclaration française conduit la plupart des alliés de la France à se positionner - le plus souvent en excluant l'envoi de soldats. Est-ce un bon calcul ? On va plus loin avec Patricia Allémonière, Gauthier Rybinski et Matthieu Mabin à Washington.