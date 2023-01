Ukraine: la Pologne prête à forcer la main de l'Allemagne sur ses chars ?

information fournie par France 24 • 23/01/2023 à 23:25

L'Allemagne hésite toujours à autoriser la livraison de chars Leopard à l'Ukraine. La Pologne s'impatiente et se dit prête à passer outre l'accord de Berlin, pourtant requis en matière de réexportation de matériel militaire allemand. Un désaccord qui fait les affaires de la Russie. Moscou aussi soupçonnée d'agiter les tensions entre le Burkina Faso et la France. On va plus loin avec Anne Nivat, Gauthier Rybinski et Anne Mailliet à Berlin.