information fournie par France 24 • 08/06/2023 à 10:13

Moscou assure avoir repoussé une attaque d'envergure de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Kiev dément et évoque de simples gains aux alentours de Bakhmout. La contre-offensive a-t-elle débuté ? On va plus loin avec Anne Nivat, Gauthier Rybinski et Gulliver Cragg.