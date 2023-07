information fournie par France 24 • 12/07/2023 à 10:27

Volodymyr Zelensky s'impatiente au premier jour du sommet de l'OTAN à Vilnius. Le président ukrainien déplore le refus de ses alliés de s'accorder sur une date ou un délai d'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique. Bluff ou sincère déception ? On va plus loin avec Patricia Allémonière et Bruno Daroux.