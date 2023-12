information fournie par France 24 • 08/12/2023 à 09:18

Emmanuel Macron accueille Viktor Orban à l'Elysée pour tenter de convaincre le premier ministre hongrois lever son veto sur l'ouverture des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'UE et le versement d'une aide européenne de 50 milliards d'euros à Kiev, en vue du prochain conseil européen des 14 et 15 décembre. On va plus loin avec Marc Semo, Gauthier Rybinski et Pierre Benazet à Bruxelles.