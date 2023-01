Ukraine, Iran: jusqu'où ira l'UE ?

information fournie par France 24 • 17/01/2023 à 18:13

Après l'attaque contre un immeuble d'habitation à Dnipro attribuée à la Russie, l'OTAN et le Royaume-Uni franchissent un nouveau cap en acceptant de fournir des armes lourdes à l'Ukraine.

Les Européens qui dans le même temps envisagent de placer les Gardiens de la Révolution iraniens sur leur liste des organisations terroristes. Une décision qui scellerait le mort des négocations sur le nucléaire avec Téhéran ? On va plus loin avec Melina Huet, Anne Nivat, Gauthier Rybinski et Siavosh Ghazi.