Ukraine: des secouristes interviennent après des frappes russes meurtrières sur Kiev

information fournie par AFP Video • 31/07/2025 à 11:22

Images de secouristes intervenant après une attaque de missiles et de drones russes sur la capitale ukrainienne, Kiev, faisant au moins 6 morts et plus de 20 blessés, et causant des dégâts dans le service pédiatrique d'un hôpital ainsi que dans une école, selon l'administration militaire de la ville de Kiev. Cette nouvelle vague de frappes nocturnes contre la capitale est intervenue à quelques heures d'un vote crucial au Parlement pour revenir sur une loi très critiquée révoquant l'indépendance d'instances de lutte contre la corruption. IMAGES