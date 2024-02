information fournie par France 24 • 15/02/2024 à 17:38

L'armée ukrainienne a entrepris de redéployer des troupes vers des "positions plus avantageuses" à Avdiivka, cible de multiples assauts russes dans l'est de l'Ukraine, a déclaré jeudi le porte-parole militaire Dmytro Lykhoviy. Côté diplomatie, Volodymyr Zelensky est attendu à Paris et Berlin pour signer une série d'accord avec les dirigeants européens. Les précisions de Gulliver Cragg à Kiev pour France 24.