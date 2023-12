information fournie par France 24 • 06/12/2023 à 09:13

Volodymyr Zelensky doit une nouvelle fois plaider sa cause devant le Congrès américain alors que les difficultés rencontrées par la contre-offensive ukrainienne face à la Russie entament la solidarité occidentale. Ici même en Europe, Victor Orban menace de faire dérailler le prochain conseil européen des 14 et 15 décembre sur l'ouverture des négociations d'adhésion à Kiev de l'UE et le déblocage d'une nouvelle aide. On va plus loin avec Patricia Allémonière, Gauthier Rybinski et Matthieu Mabin.