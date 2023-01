Ukraine : avec le "Banksy local" de Kharkiv

information fournie par France 24 • 16/01/2023 à 14:51

Certains Ukrainiens dénoncent l'intervention russe à leur manière. C'est le cas de Gamlet Zin-kivsky. En Ukraine, il est considéré comme le “Banksy local”. Il a peint des centaines de murs de sa ville natale, Kharkiv, en partie détruite par l’armée russe au tout début de la guerre. A nos reporters, il a fait faire un tour de ses œuvres dans la deuxième plus grande ville du pays, encore aujourd’hui la cible de frappes russes. Il leur a décrit son action politique en soutien à la population et aux soldats qui se battent depuis près de 11 mois. Un reportage de Mélina Huet et Luke Shrago