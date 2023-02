information fournie par France 24 • 23/02/2023 à 08:28

A la veille de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Assemblée générale de l'ONU se prononce jeudi sur une résolution réclamant une paix "juste et durable" en Ukraine, texte que Kiev et ses alliés espèrent voir recueillir le soutien le plus large.