Ukraine : Après sa visite à Istanbul, Volodymyr Zelensky compte sur le soutien de la Turquie

information fournie par France 24 • 09/03/2024 à 10:48

Le président ukrainien a rencontré vendredi son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, qui se pose toujours en médiateur entre Kiev et Moscou. La rencontre entre les deux présidents, au palais de Dolmabahçe, sur les bords du Bosphore, intervient au moment où l’Ukraine manque cruellement de munitions et de défenses antiaériennes. Les alliés de Kiev cherchent à acquérir auprès de pays non européens quelque 800 000 munitions et obus pour réapprovisionner l’armée ukrainienne, qui perd du terrain, notamment au Donbass.