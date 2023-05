Ukraine : à Huliapole, reportage avec les volontaires de l'extrême

information fournie par France 24 • 22/05/2023 à 09:34

Le président Volodymyr Zelensky a démenti dimanche 21 mai la capture de la ville dévastée de Bakhmout dans l'est, revendiquée la veille par Moscou à l'issue d'une longue bataille, le patron de Wagner continuant lui d'insister que ses hommes en contrôlaient "chaque centimètre". Dans l'est de l'Ukraine, nos envoyés spéciaux, Johan Bodin, Catherine Norris-Trent et Dmytro Kovalchuk ont rencontré une équipe de volontaires mobilisée dans les villes bombardées.