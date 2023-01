Twitter racheté par Elon Musk : l’Europe sort-elle de sa naïveté ?

information fournie par France 24 • 13/01/2023 à 15:01

Nos réseaux sociaux sont censés être beaucoup plus contrôlés et respectueux dans l’Union à 27. Mais l’Europe est en alerte depuis le rachat de Twitter par Elon Musk. Le milliardaire américain a restauré des dizaines de milliers de comptes auparavant suspendus pour désinformation et en a fait fermer d’autres de manière discrétionnaire. De même, le groupe de Mark Zuckerberg, Meta, fait face à une amende géante de 290 millions d’euros pour traitement des données personnelles à des fins de publicité.