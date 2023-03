Turquie : un mois après le séisme, des soignants français aident les habitants de zones reculées

information fournie par France 24 • 06/03/2023 à 16:10

Plus de 200 000 bâtiments détruits, au moins 45 000 morts côté turc, et plus d’un million de sinistrés : un mois après les séismes qui ont frappé la Turquie, le bilan de cette catastrophe naturelles continue s’alourdir. Les opérations de secours sont terminées et la vie tente difficilement de reprendre son cours. Dans la ville d'Adiyaman, le système de santé est très fortement touché. Des soignants bénévoles français ont été envoyés pour venir en aide aux populations des villages alentours.