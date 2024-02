Turquie : un an après le séisme, un relogement incertain

information fournie par France 24 • 06/02/2024 à 14:31

Un an s’est écoulé depuis le terrible tremblement de terre qui a frappé le sud-est de la Turquie et tué plus de 50 000 personnes dans le pays. Quelques mois après ce drame, Recep Tayyip Erdogan était réélu à la tête du pays. Le président s’était engagé à faire reconstruire 300 000 nouveaux logements avant le premier anniversaire de la catastrophe. La promesse n’a été que partiellement tenue. Dans la province d’Hatay, la plus durement touchée, la population oscille entre optimisme et désespoir d’être un jour relogée.