information fournie par France 24 • 24/04/2024 à 12:06

C’est sans doute le voyage le plus connu, mais aussi le plus festif de Turquie. Le Dogu Express reliant Ankara à Kars, dans le nord-est du pays, est un train dont les places s’arrachent tous les ans à l’ouverture des billetteries. Autrefois confidentiel, il est devenu l’une des principales attractions touristiques de Turquie. Notre correspondante Jenna Le Bras est montée à bord pour un périple de plus de 30 heures à travers les paysages les plus mythiques du pays.