Tunisie : les propos de Kaïs Saïed suscitent toujours des tensions

information fournie par France 24 • 28/02/2023 à 12:13

Nabil Ammar le chef de la diplomatie tunisienne a appelé les manifestants au calme ce lundi. Depuis le discours raciste de Kaïs Saïed envers les migrants de l’Afrique subsaharienne du mardi 21 février, la colère ne faiblit pas. Selon Vincent Geisser, sociologue, politologue, chargé de recherche au CNRS, chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, invité de France 24, "c’est une rhétorique anxiogène, identitaire, sécuritaire, c’est une pratique de gouvernement, c’est une pratique de pouvoir qui vise à faire oublier le principal responsable de la crise économique et sociale qui est la Tunisie, qui est précisément le président tunisien et son gouvernement". Explications.