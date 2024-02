information fournie par France 24 • 21/02/2024 à 14:38

En Tunisie, le leader du parti islamiste Ennahda Rached Ghannouchi et en prison depuis avril 2023 a annoncé se mettre en grève de la faim en soutien aux autres opposants incarcérés. Depuis plus d'une semaine, plusieurs figures d'opposition ont entamé une grève de la faim en guise de protestation contre leur emprisonnement qui dure maintenant depuis près d'un an.