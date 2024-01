information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 10:22

En Tunisie, l'espace de contestation politique se réduit à vue d'œil. Plus d’une cinquantaine de personnes sont emprisonnées dans des affaires de complot présumés contre la sûreté de l’État ou sur la base d’un décret punissant la diffusion de fausses informations, sans procès. La majorité sont des opposants politiques au Président Kaïs Saïed et la justice communique peu sur les dossiers. Pour les familles et les avocats des prisonniers, l’attente des procès se fait de plus en plus difficile.