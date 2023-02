Tunisie : Kaïs Saïed s’en prend violemment aux migrants subsahariens

information fournie par France 24 • 23/02/2023 à 16:09

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale qui s’est tenue ce mardi, le président tunisien, Kaïs Saïed s’en est pris aux migrants de l’Afrique subsaharienne dans un discours très violent. Selon Hatem Nafti, auteur du livre "Tunisie : vers un populisme autoritaire ?", invité de France 24, "le lien n’est pas rompu, Kaïs Saïed reste populaire mais les gens ne le suivent pas sur son projet, et c’est peut-être cela, qui le pousse encore à criminaliser son opposition, et d’un autre côté, à crier à l’ennemi de l’intérieur et à l’ennemi de l’extérieur". Explications.