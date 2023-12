Tunisie : des migrants subsahariens victimes de stigmatisation

information fournie par France 24 • 19/12/2023 à 13:04

En Tunisie, l’année 2023 a été une année record de départs et d’interceptions de migrants, près de 70 000 départs avortés d’après les derniers chiffres de la garde nationale, soit plus du double par rapport à 2022. Parmi les interceptés, plus de 70 % sont des migrants subsahariens qui passent par les frontières terrestres libyennes et algériennes pour partir depuis les côtes tunisiennes. Malgré une politique répressive à leur égard en Tunisie, les arrivées continuent et beaucoup vivent dans des conditions de plus en plus difficiles dans le pays.