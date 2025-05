Truquer le climat ? Très mauvaise idée !

information fournie par France 24 • 02/05/2025 à 15:54

Face aux vagues de chaleur record, aux mégafeux incontrôlables et à l’accélération du chaos climatique, certaines start-up ne parlent plus seulement de réduire nos émissions : elles veulent modifier le climat lui-même. Voile solaire dans l’espace, nuages artificiels, rideaux sous-marins… Et si la réponse à long terme se trouvait plutôt dans la plantation d'arbres, comme le souhaite le projet de la Grande muraille verte, du Sénégal à Djibouti, en passant par le Mali, le Niger, le Bénin, ou encore le Burkina Faso ?