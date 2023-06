information fournie par France 24 • 14/06/2023 à 09:10

Pour la 1ère fois, un ex-président des Etats-Unis comparait devant la justice américaine. Donald Trump mobilise ses partisans devant le tribunal de Miami. Coup de force politique face au péril judiciaire ? On va plus loin avec Patricia Allémonière, Gauthier Rybinski et Matthieu Mabin.