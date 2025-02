Trump et Poutine négocient seuls l’avenir de l’Ukraine : les Européens et les Ukrainiens hors-jeu ?

information fournie par France 24 • 21/02/2025 à 12:00

Les Européens sont en émoi après avoir été exclus, tout comme les Ukrainiens, des discussions entre les États-Unis de Donal Trump et la Russie de Vladimir Poutine concernant la paix en Ukraine. Un camouflet lourd de conséquences sur l’avenir et la sécurité de ce pays en guerre et du territoire européen. Dans l’urgence, le président français Emmanuel Macron a réuni, plusieurs fois et par petits groupes, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union pour tenter d’esquisser une réponse européenne aux manœuvres américaines et russes.