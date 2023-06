Troisième nuit de violences : 40 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans toute la France

information fournie par France 24 • 30/06/2023 à 11:13

Marseille, Toulouse et Paris ont connu des scènes d'émeute dans la nuit. 40 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés dans tout le pays. Des dégradations ont eu lieu dans plusieurs villes. Aucun policier ou gendarme n'a été gravement blessé. La colère n'est pas retombée. La révolte des banlieues change de tournure avec les pillages ? La justice va enquêter. Mais une chose est certaine, les 2 policiers ont menti. Ce qui jette un terrible discrédit sur l’ensemble de la police ? Quelle doit être la sanction lorsqu’un policier ment sous serment ? Notre journaliste spécialiste police-justice Karim Hakiki nous en dit plus.