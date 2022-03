Trois semaines de guerre en Ukraine : la population face au choc de l'invasion russe

information fournie par France 24 • 17/03/2022 à 15:11

Le président russe Vladimir Poutine annonçait, le 24 février aux aurores, qu'il lançait une "opération militaire spéciale" pour "dénazifier l'Ukraine". L'invasion surprise débutait avec les premiers bombardements visant Donetsk, Marioupol et même la capitale Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelait ses compatriotes à prendre les armes. Depuis, les combats font rage et les négociations de paix n'aboutissent pas. Retour sur trois semaines d'invasion et sur la manière dont les Ukrainiens font face à cette guerre lancée par la Russie.