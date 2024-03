Trêve à Gaza : les pourparlers piétinent, les Etats-Unis et les pays arabes tentent de faire pression

information fournie par France 24 • 06/03/2024 à 16:36

Le Hamas palestinien a maintenu mercredi ses conditions pour la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza que le gouvernement américain le presse d'accepter, au quatrième jour de ses pourparlers avec les médiateurs égyptiens et qataris au Caire. Les Etats-Unis espèrent que ces discussions, auxquelles Israël ne participe pas, permettront d'aboutir à une trêve de quarante jours dans la guerre entre l'Etat juif et le groupe islamiste palestinien avant le mois de ramadan, qui débute dimanche ou lundi et pourrait encore exacerber les violences, notamment en Cisjordanie occupée. Les précisions de Claire Duhamel, correspondante de France 24 en Israël.